قرار هام من رئيس الوزراء بشأن تعريفة بيع الكهرباء لهؤلاء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، وكذا تعريفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك ضمن إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر مع التأكيد على تقرير حافز أخضر لمن يمتلك سيارات كهربائية، لدعم وتشجيع التوجه نحو استخدام السيارات صديقة البيئة ومنها السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها.



على أن يتم مراجعة السعر سنويًا بناء على التطبيق العملي والبيانات المالية التي يتم توفيرها.

