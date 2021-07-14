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عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين وشهرته "نائب الجن"، وآخرين في التنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للاتجار في الآثار بمصر القديمة، عبر "فيديو الكونفرانس"، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقالت النيابة العامة في بيان سابق لها: إنها تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة التي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، وقبضت على المتهم علاء حسانين زعيم التشكيل العصابي ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه

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حوادث حسن راتب الفجر

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