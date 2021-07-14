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تعرف علي الصدقة الجارية لكريم صبري بعد وفاته.. مدير أعمال رامي صبري يكشف عنها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أعلن أيمن نابليون، مدير أعمال الفنان رامي صبري، عمل عمرة للراحل كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري، بعد عيد الأضحى.

ونشر نابليون، فيديو علي جروب الخاص بأصدقاء الراحل علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  بهدف جمع تبرعات لعمل صدقة جارية لروح الراحل، والدعاء له بشكل مستمر.

وعلق على الفيديو وقال: "نظرًا لغلق حجز العمرة حاليًا بسبب موسم الحج، ده اللي قدرت عليه في الوقت الحالي، إن شاء الله بعد العيد هتتعمله عمرة، شكرًا للغالي أبو محمد صديقي المحترم، جزاك الله خيرا، أدعوا لكريم صبري بالرحمة، أن تغفر يا الله للمرحوم كريم صبري".

وكان قد أقيم أمس، عزاء كريم صبري، في مدينة الشيخ زايد،  وحرص مجموعة من نجوم الفن على الحضور وتقديم واجب العزاء ومنهم: حكيم، ماجد المصري، مصطفى درويش، والمنتج وليد منصور، هاني رمزي، محمد عاطف الحلو، شذي، والملحنون محمد رحيم، ومصطفى جاد، وحسن الشافعي ومحمد عاطف الحلو وغيرهم.

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