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"الإحصاء": 6.5 مليار م3 كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
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أصــدر الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2019.
 
ومن أهم مؤشراتها أن بلغت إجمالي كمية مياه الصرف الزراعي المعاد استخدامها في الزراعة 6.5 مليار م3 عام 2019/2020 وكانت موزعة على أقاليم الدلتا كالتالي: 2.1 مليار م3 أقليم شرق الدلتا، 3.0 مليار م3 أقليم وسط الدلتا، 1.4 مليار م3 أقليم غرب الدلتا.
 
وبلغ إجمالي مساحات الغابات الشجرية التي تم أنشائها بأستخدام مياه الصرف الصحى المعالج نحو 11195 فدان خلال عام 2019 وأكبر مساحات أنشئت كانت في محافظات أسوان (2185) فدان وسوهاج (2000) فدان والأقصر (1700) فدان على التوالى.
 
كانت محـافـظـة الدقـهلية مـن أكـثر الـمحـافـظـات الـتي استخـدمـت ميـاه الصــرف الــزراعـي المـــعاد استخـدامـه بكمية قدرها 1.9 مليار م3/شهر وبنسبة بلغت 29% مـن إجمالي كـمية مياه الصــرف الزراعــي المعــاد استخــدامه عـلى مسـتوى الجــمـهورية وذلك خــلال عـام 2019/2020.
 
وبلغت مساحة منطقة الشعاب المرجانية في مياه البحر الأحمر 3.4 ألف كيلو متر مربع وذلك خلال عام 2019.

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