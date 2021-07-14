روحاني: لدينا القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة

قال الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن طهران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، عن قلق موسكو إزاء خطط إيران لإنتاج معدن اليورانيوم، داعياً الأطراف في فيينا إلى مضاعفة الجهود لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ريابكوف، "نحث المشاركين في محادثات فيينا على مضاعفة جهودهم لإيجاد حلول مقبولة للطرفين للمشاكل المتبقية"، مشددا على أن "الخطوات التي قد تعقد عملية التفاوض، بالطبع، تثير قلقا من جانبنا".

وأوضح "نحن لا نعتبر أنه من المبرر الآن تشتيت الانتباه بامور أخرى، باستثناء استعادة العمل الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة".