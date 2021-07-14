Advertisements

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 14-7-2021

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:49 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 14-7-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات البنوك اليوم، مسجلا استقرارا فى البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصري، وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية
4.24 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر
4.25 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى
4.22 جنيه للشراء.
4.28 جنيه للبيع.


أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

الموت يفجع الفنانة ألفت عمر

منذ 36 دقيقة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ يوم

تعرف علي الصدقة الجارية لكريم صبري بعد وفاته.. مدير أعمال رامي صبري يكشف عنها

منذ 34 دقيقة

تعرف علي شروط حفل روبي.. "كابلز فقط ومسموح دخول الفتيات بالتربون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ 43 دقيقة

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

01:38 م

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

12:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس