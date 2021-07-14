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السيسي يبحث تطوير التعاون مع أباتشي الأمريكية المتخصصة باستكشاف البترول

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:50 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار المسئولين بالشركة".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي، والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر، فضلًا عن استعراض موقف أعمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

ورحب الرئيس برئيس شركة أباتشي، مؤكدًا سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعان المشترك بين الجانبين نظرًا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، فضلًا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر، معربًا سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالأتفاق الأخير الذي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول، وهو ما من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزًا لتداول الطاقة في المنطقة، موجهًا سيادته بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية، وتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالها، بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاث واكتشافات وإنتاج البترول في مصر، ومؤكدًا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين.

من جانبه؛ أشاد "كريستمان" بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس، والتي قادت مصر لتصبح نموذجًا تنمويًا واقتصاديًا ناجحًا، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل عالميًا أيضًا، مشيدًا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، ومؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة، خاصةً في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن امتلاك مصر لكافة المقومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة.

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