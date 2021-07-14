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كريم فهمي يخطف الأنظار برفقة زوجته من شواطئ المالديفز

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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شارك الفنان كريم فهمي متابعيه بصورة رومانسية برفقه زوجته من المالديفز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشر الفنان كريم فهمي عده صور برفقة زوجته وكتب عليها:" اكتشف العالم معك". 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي  السينمائية فيلم"ديدو"، وهو بطولة كريم فهمي،هدي المفتي،بيومي فؤاد وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

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