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كريم فهمي يخطف الأنظار برفقة زوجته من شواطئ المالديفز
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:52 م
آيه عبد العزيز
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شارك الفنان كريم فهمي متابعيه بصورة رومانسية برفقه زوجته من المالديفز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".
نشر الفنان كريم فهمي عده صور برفقة زوجته وكتب عليها:" اكتشف العالم معك".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية فيلم"ديدو"، وهو بطولة كريم فهمي،هدي المفتي،بيومي فؤاد وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
نشر الفنان كريم فهمي عده صور برفقة زوجته وكتب عليها:" اكتشف العالم معك".
والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية فيلم"ديدو"، وهو بطولة كريم فهمي،هدي المفتي،بيومي فؤاد وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.
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