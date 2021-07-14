كريم فهمي يخطف الأنظار برفقة زوجته من شواطئ المالديفز

شارك الفنان كريم فهمي متابعيه بصورة رومانسية برفقه زوجته من المالديفز وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".



نشر الفنان كريم فهمي عده صور برفقة زوجته وكتب عليها:" اكتشف العالم معك".



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية فيلم"ديدو"، وهو بطولة كريم فهمي،هدي المفتي،بيومي فؤاد وتأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.