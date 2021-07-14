"حماية المنافسة": تشكيل مجلس استشاري لمركز التدريب الإقليمي

التقى الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تيريسا موريرا رئيس فرع سياسات حماية المنافسة والمستهلك بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وذلك على هامش مشاركته في جلسات الدورة التاسعة عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولى المعنى بقوانين وسياسات المنافسة التابع للمنظمة، والذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بجينيف – سويسرا.





وخلال اللقاء؛ تباحث الطرفان حول وضع استراتيجية لتفعيل دور المركز الإقليمي الخاص بالتدريب على قوانين وسياسات المنافسة؛ والذي تم افتتاحه بمقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالقاهرة في نوفمبر 2018، وتوسيع نطاقه ليصبح "مركز الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على المنافسة لدول الشرق الأوسط وإفريقيا" بدلًا من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وذلك بهدف تشميل الدول الإفريقية كافة، وتعظيم الاستفادة من أفضل الخبرات الدولية التي سيتم توفيرها من خلال المركز.

كما تم الاتفاق على مقترح بتشكيل مجلس استشاري لمركز التدريب الإقليمي يترأسه رئيس جهاز حماية المنافسة المصري بالإضافة إلى أربعة (4) أعضاء، على أن تكون مدة هذا المجلس أربعة (4) أعوام مع إمكانية التجديد.

ويسعى جهاز حماية المنافسة إلى تفعيل دور المركز وتعظيمه في التوعية، وتعزيز سياسات المنافسة بدول الشرق الأوسط وإفريقيا كافة وتطبيقها؛ مما يعود بالنفع على كافة مواطني تلك الدول، وهو المركز الذي تم إنشاؤه نتيجة للجهود المشتركة والناجحة بين جهاز حماية المنافسة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، من أجل التدريب وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز، ترأس إحدى جلسات المؤتمر التي تدور حول "تعزيز سياسة المنافسة في أثناء وفيما بعد أزمة جائحة كورونا" استعراض خلالها التجربة المصرية في هذا الشأن، فضلًا عن تسليط الضوء على الإجراءات الاستراتيجية التي يتبعها الجهاز للمساهمة في الانتعاش الاقتصادي والخطة الخاصة بعمل الجهاز خلال الفترة المقبلة.







