النفط يتراجع.. برنت يستقرعند 76.41 دولار





انخفضت أسعار النفط اليوم جراء مخاوف جديدة حيال الطلب بعدما أظهرت بيانات انخفاض واردات الصين من الخام في النصف الأول من العام ولكنها لازالت قرب أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف بشأن الإمدادات مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا.





وتراجع خام برنت ثمانية سنتات وهو ما يوازي 0.1 في المائة إلى 76.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعدما كسب 1.8 في المائة يوم أمس.





وهبط خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا ما يعادل 0.2 في المائة إلى 75.10 دولار للبرميل بعدما قفز 1.6 في المائة في الجلسة السابقة.





وانخفضت واردات الخام الصينية ثلاثة بالمئة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام وهو أول انكماش منذ 2013، وأدى عجز في حصص الواردات وأعمال صيانة في المصافي وارتفاع الأسعار العالمية إلى كبح المشتريات، وفقا لـ"رويترز".



