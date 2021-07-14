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نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها بإطلالة جريئه عبر" انستجرام"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالة جريئة وذلك عبر حسابها الرسمي علي" إنستجرام". 

وظهرت نسرين طافش في الصور، بإطلالة جرئية، حيث بدت وهي مرتدية فستان أخضر وميكياج خفيف، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وحظيت الصور على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها. 

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش الدرامية مسلسل "المداح"، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، والمسلسل بطولة حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

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