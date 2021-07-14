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دخان بـ"رائحة الموت".. مأساة صبي حُرق بمطعم وصاحبه: "حقك عليا ربنا اللي عايز كده"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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مطلع الشهر الجاري، اندلع حريق هائل داخل مطعم مأكولات سريعة، بمنطقة الكوم الأحمر، بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، لتمتد ألسنة اللهب إلى جسد عامل بالمحل يدعى "مصطفى.ع"، في العقد الثاني من عمره.

سرعان ما خرج العاملين بالمحل إلى الشارع، قبل أن تمتد النيران إلى أجسادهم، ليحاولوا السيطرة على النيران بواسطة " المياة وطفايات الحرائق"، لكن دون جدوى.

أسرع أحد الأهالي لإبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بإندلاع حريق هائل بمحل بالمنطقة المشار إليها.

دقائق معدودة ووصلت قوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء وحاصرت ألسنة اللهب، وتمكنت من السيطرة على الحريق بعد تفحم بعض محتويات المطعم.

في الوقت ذاته أسرع بعض العاملين بالمطعم على نقل الشاب المصاب بحروق متفرقة بالجسم إلى المستشفى، أملا في إنقاذه، ليتم إيداعه عدة أيام داخل العناية المركزة لسوء حالته الصحية، ليفارق الحياة مساء أمس متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

حالة من الحزن خيمت على سكان الشارع، فور سماعهم خبر وفاة " مصطفى"، ليدشنوا هاشتاج "شهيد لقمة العيش".

ومن جانبه علق صاحب المطعم المحترق، على خبر الوفاة.. "حقك عليا ربنا اللي عايز كده هتوحشني والله وضحكتك".

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