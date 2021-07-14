موسيماني يستقر على طريقة لعب الأهلي أمام كايزر تشيفز

استقر الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلى، على طريقة اللعب التي سيواجه بها فريق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد النادي الاهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائى دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق ال17 من يوليو الجاري على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.





ووفقاً لما أكدته بعض المصادر، أن موسيماني استقر على دخول المباراة بطريقة 4/2/3/1، بعد ظهور الفريق بها بشكل مميز خلال المواجهات الأخيرة فى مسابقة الدورى الممتاز.





وأوضحت المصادر أن الرجل الأول في الفريق استبعد فكرة اللعب بطريقة 4/3/2/1 والتى ظهر بها المارد الأحمر خلال مواجهاته الإفريقية الأخيرة.





وشددت المصادر أن موسيمانى يسعى للاستفادة من قدرات عناصره الهجومية بعد ظهورهم بشكل مميز خلال المباريات الأخيرة، بدلا من البحث عن الكثافة العددية فى خط الوسط