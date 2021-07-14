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تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد الأولى في الليجا الإسبانية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي أتلتيكو مدريد نظيره نادي سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإسباني الممتاز يوم 15 أغسطس المقبل.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي سيلتا فيجو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإسباني الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.

يذكر أن نادي أتلتيكو مدريد قد توج رسميا بلقب الدوري الإسباني الممتاز الموسم الماضي.

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