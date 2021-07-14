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"من أجل الصحة العامة".. لماذا رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:09 م
بوابة الفجر
ياسمين إسلام
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أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) التي تحتكر صناعة السجائر،عن رفع أسعار 10 انواع من السجائر المحلية بقيمة 50 قرشا في النوع الواحد، يتم تطبيقها اعتبارا من يوليو الجاري.

وحول أسباب الزيادة قال هانى أمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الزيادة مقسمة إلى 25 قرشًا للتأمين الصحى ومثلها لضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أن تلك الزيادة هى نتيجة لتفعيل قانون التأمين الصحى الشامل منذ 2018.

وينص قانون التأمين الصحى على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مبيعة بالسوق المصرية، سواء كانت محلية أو مستوردة، إضافة إلى المعسلات، على أن تتم زيادة تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشا حتى تصل إلى 150 قرشا.

وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70% مقابل نحو 30 % للشركات الأجنبية.

وأخطرت وزارة المالية فى يوليو 2018 شركات السجائر ببدء تطبيق الرسوم الخاصة بقانون التأمين الصحى الشامل والتى تبلغ 75 قرشًا على كل علبة سجائر يتم بيعها.  وبحسب بيان سابق للشركة الشرقية للدخان للبورصة، صعد صافى الربح خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بنسبة %48 ليسجل 1.4 مليار جنيه، وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة %8 لتصل إلى 3.9 مليار، بسبب تحسن مبيعات السجائر المحلية، لتصل إلى 3.3 مليار بزيادة %14 عن الربع الثالث من العام المالى الماضى.

وكانت قد أعلنت الشركة، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، خلال الاجتماع على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وجاءت الأسعار الجديدة كما يلي:
 
 سعر نوع " سجاير مونديال أحمر، أزرق، سيلفر" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ 21 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

سعر نوع " سجاير مونديال سويتش / منتول" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ 24 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

سعر نوع " سجاير بوسطن/ بلمونت" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ 18.5 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

سعر نوع سجاير كيلوبترا كينج سايز - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ17.5 جنيه سعر بيعها للمستهلك.

سعر نوع " سجاير بوكس 10" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 10 سيجارة -  لـ11 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

 سعر نوع "سجاير سوفت كوين" والتى تحتوى على 20 سيجارة إلى 18 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

سعر نوع "كليوباترا بوكس أبيض/ ألوان" - التى تبلغ سعة العبوة 20 سيجارة إلى 19 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

 سعر نوع " سوبر" - التى تبلغ سعة العبوة بالسيجارة 20 سيجارة -  لـ 20 جنيها سعر بيعها للمستهلك.

 

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