Advertisements

التحقظ عى 672 مركبة مخالفة في الإسكندرية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 672 مركبة مخالفة، منذ بداية 2021 حتى الآن ليصل إجمالى ما تم التحفظ عليه منذ إنشاء تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.

قالت المحافظة فى بيان لها، إن المضبوطات تشمل عدد 338 مركبة توك توك، وعدد 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، وعدد 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو وميكروباص وتاكسى وملاكى وتوناية وسيارات نقل)، هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإنشاء "إدارة متابعة مشروع تطوير محور المحمودية" وذلك لضمان تحقيق أعلى معدلات الأداء والارتقاء بكافة الخدمات العامة المقدمة من طرق وأرصفة وكبارى وأعمدة إنارة وحدائق ونظافة عامة وغيرها، والعمل على استدامة تلك الخدمات بالمستوى اللائق لخدمة المواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

منذ ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ربع ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعة و نصف

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس