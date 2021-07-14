التحقظ عى 672 مركبة مخالفة في الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، حملاتها على محور المحمودية لمنع الإشغالات وسير المركبات المخالفة على المحور، حيث قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بقيادة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عوده مدير المكتب الفنى الهندسى، بالتحفظ على عدد 672 مركبة مخالفة، منذ بداية 2021 حتى الآن ليصل إجمالى ما تم التحفظ عليه منذ إنشاء تلك الإدارة إلى 1233 مركبة مخالفة.





قالت المحافظة فى بيان لها، إن المضبوطات تشمل عدد 338 مركبة توك توك، وعدد 304 تروسيكل و255 دراجة بخارية، وعدد 336 مركبة متنوعة أخرى مابين (عربة كارو وميكروباص وتاكسى وملاكى وتوناية وسيارات نقل)، هذا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



