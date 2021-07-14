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تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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أثارت الفنانة روبي، الجدل بعد الاعلان عن شروط دخول حفلها بالساحل الشمالي ونستعرض لكم اسعار تذاكر حفلها على الموقع الرسمي لحجز تذاكر الحفل، وصلت الأسعار إلى أرقام خيالية.

حيث تبدأ ثمن التذكرة 1000 جنيه في منطقة "البار"
ثم 10000 لحجز ترابيزة 6 أفراد وتصل ل20000 لحجز ترابيزة 10 أشخاص  VIP.

من ناحية اخري تستعد روبي، لبدء عرض مسلسلها الجديد شقة 6، بعدما طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمى للعمل تمهيداً لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة .

مسلسل  شقة 6  ينتمى إلى نوعية الرعب التشويق لكن بشكل مختلف، تجسد فيه الفنانة روبي دور جديد عن الشخصيات التي قدمتها في أعمالها الدرامية أو السينمائية.

تدور أحداث العمل حول شقة تحمل رقم 6 في إحدى العمارات التي تعيش فيها بطلة المسلسل روبي مع جيرانها، ويحدث أجواء مرعبة داخل هذه الشقة يتفاجأ بها سكان العمارة ومن هنا يعيش الجيران إحداث الرعب والخوف.

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