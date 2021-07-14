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تصادف مروره بالشارع أثناء المشاجرة.. حبس المتهمين بقتل مواطن بالسلام

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة السلام، اليوم، حبس المتهمين بمقتل شخص تصادف مروره بالشارع حال قيام المتهمين بالتشاجر بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى مفاداه بنشوب مشاجرة أسفر عنها مصرع مواطن.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين صحته وعثروا على جثة شخص، عامل في محل جزارة يبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بطلق ناري.

ومن خلال التحريات تبين أن المجنى عليه ليس طرفا في المشاجرة لكن تصادف مروره بالشارع أثناء نشوب المشاجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على طرفي المشاجرة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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نيابة السلام مقتل شخص مشاجرة حوادث الفجر

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