Advertisements

التنمية المحلية: برنامج صعيد مصر يحظى بمتابعة دورية من الرئيس السيسي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عرضا خلال الاجتماع عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرا خلاله إلى أن هذا البرنامج يحظى بمتابعة دورية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي، مشيرا لتأكيد القيادة السياسية على توفير كافة أوجه الدعم للبرنامج؛ حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد.

وقال وزير التنمية المحلية: بعد الإعداد والتجهيزات التي تمت لهذا البرنامج بدءا من عام 2015، يمثل عام 2018 الانطلاقة الحقيقية للبرنامج بدعم كبير من رئيس الوزراء ورئاسته للجنة تسيير البرنامج، وبالتعاون بين الوزارات الشريكة وهي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والمحافظات، والوزارات الأخرى الداعمة.

كما أكد اللواء محمود شعراوي أنه في أقل من ثلاث سنوات أشاد البنك الدولي بهذا البرنامج واعتبره تجربة رائدة، كما صنفته هيئات الأمم المتحدة باعتباره أحد أفضل الممارسات لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة، والطاقة النظيفة، والمساواة بين الجنسين، والحد من أوجه عدم المساواة، والصناعة والابتكار، والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك، وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، والصحة، والتعليم، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وفيما يتعلق بنتائج المشروعات المنفذة بالبرنامج، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة من يناير 2018 وحتي يونيو 2021 شهدت تنفيذ 3589 مشروعا، استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وبلغت نسبة السيدات المستفيدات 49%، ووفرت 203 آلاف فرصة عمل، وكان من نتائجه الملموسة انخفاض معدلات الفقر بنسبة 5%، كما تراجعت نسبة الهجرة من المحافظتين، منوها في الوقت نفسه إلى الامتداد الجغرافي للبرنامج في محافظتي أسيوط والمنيا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لوزير التنمية المحلية، وجميع المشاركين في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي واجه عدة تحديات في بداية تنفيذه، لافتا إلى أنه بالتنسيق المستمر تم تخطي هذه الصعاب والتحديات، ونال البرنامج إشادة كبيرة على المستوى الدوليّ، بما يعكس حرص مصر على تنفيذ الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومشاركتها الفعالة في هذا الشأن، وبما يؤكد في الوقت نفسه أن مصر تسير بخُطى ثابتة وقوية في مسار تحسين جودة الحياة لجميع المصريين.

تجدر الإشارة إلى أن مصر كانت قد أطلقت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019، وتم إطلاقها على المنصة الإلكترونية لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بفضل النجاحات الملموسة التي حققتها المبادرة في مرحلتها التمهيدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التنمية المحلية

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

منذ ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 3 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ 13 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ أقل من ساعتين

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية: تطوير محافظات الصعيد يتخطى الـ 2.1 مليار جنيه

هالة السعيد: توجيه 2.9 مليار جنيه لبرنامج تنمية بالصعيد

رانيا المشاط تكشف قيمة تمويلات البنك الدولى لبرنامج تنمية الصعيد

بالأرقام والخطوات.. تفاصيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وزيرة التخطيط: برنامج تنمية الصعيد مدعوم جزئيا من البنك الدولي

وزيرة التخطيط: مبادرة "حياة كريمة" تحقق الأهداف الأممية الـ17

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

08:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس