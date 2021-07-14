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توزيع 81 مليون جرعة لقاح في بريطانيا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:20 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قالت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنه تم توزيع 81 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى الآن.

ووفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ238 ألفاً و950 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين  لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد الجائحة في بريطانيا قبل نحو 29 أسبوعًا.

وقد وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا، إلى 21ر5 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفا و747 حالة حتى الآن.
 

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