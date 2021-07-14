لقاء سويدان وميدو عادل في بروفات موسم جديد من مسرحية "سيد درويش"



يقوم أبطال العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيد درويش"، منهم لقاء سويدان وميدو عادل، بروفات مكثفة لافتتاحه فى موسم جديد يبدأ غداً الخميس ويستمر حتى ما بعد عيد الأضحى ومن إخراج أشرف عزب.



يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش ، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة".



ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين



