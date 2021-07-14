Advertisements

لقاء سويدان وميدو عادل في بروفات موسم جديد من مسرحية "سيد درويش"

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

يقوم أبطال العرض المسرحي الغنائي الاستعراضي "سيد درويش"، منهم  لقاء سويدان وميدو عادل، بروفات مكثفة لافتتاحه فى موسم جديد يبدأ غداً الخميس ويستمر حتى ما بعد عيد الأضحى ومن إخراج أشرف عزب.

يذكر أن مسرحية "سيد درويش" يقوم ببطولتها الفنان ميدو عادل مشخصا دور فنان الشعب سيد درويش ، وتشاركه الفنانة لقاء سويدان فى شخصية "جليلة العالمة".

ويشارك فى بطولتها كوكبة من الفنانين رشا سامى ، سيد جبر، علاء الحريرى، ،محمد عنتر، وماهر عبيد، ويوسف عبيد، وسعيد البارودى، ومحمد الشربينى ، وسمير الجوكر، وهالة الصباح، عواطف سعيد، وعماد عبد المجيد، وسامى عوض الله، وجمال ترك، وأشرف عبد العزيز، وغادة كامل، ودعاء الخولى، ومجدى عبد العزيز، وإسماعيل شعراوى، وإمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى، وكوكبة أخرى من الفنانين

أخبار تهمك

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 8 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ أقل من ساعة

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ربع ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

منذ ساعة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس