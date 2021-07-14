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الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء عدة قرارات وتشمل نقل ملكية 4 قطع أراضى من الشركة القابضة للصناعات الغذائيوة وشركاتها التابعة على بنك الاستثمار القومى.

كما تضمنت قرارات رئيس الوزراء، ضم محمد بكر عبد الفضيل صباح وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة إلى عضوية الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن إلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ والتي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل.

ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الأربعاء.

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