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الذهب يصعد بفعل تراجع عائدات السندات الأمريكية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:33 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن تلقت دفعة من هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية والدولار، فيما ينصب التركيز الآن على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس المقررة في وقت لاحق اليوم بعد الارتفاع القوي في أسعار المستهلكين.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.4 في المائة إلى 1814.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1814.5 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 في المائة، بعدما حقق أفضل مكاسب يومية بالنسبة المئوية فيما يقرب من شهر أمس الثلاثاء. وتراجعت أيضا عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أمس الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو بأكبر قدر في 13 عاما. ويتحول الاهتمام الآن إلى شهادة باول أمام الكونجرس لاستخلاص أي توجهات حيال زيادة ضغوط الأسعار واحتمال تشديد السياسة النقدية.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى شركة السمسرة أناند راثي شاركس ومقرها مومباي "أتوقع لهجة متشددة في شهادة باول. في هذه الحالة سيرتفع الدولار وينخفض الذهب"، وفقا لـ"رويترز".

وهبطت أسعار الذهب سبعة في المائة الشهر الماضي بعد أن أشار البنك المركزي الأمريكي إلى زيادة أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.5 في المائة إلى 26.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 2838.18 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.6 في المائة ليسجل 1111.23 دولار.

 

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