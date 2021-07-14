وزير التنمية المحلية يهنئ السيسي بمناسبة عيد الأضحى

أرسل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، وقال شعراوي في نص البرقية: "سعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.. متمنيًا من المولي عز وجل أن يجعله عيدًا سعيدًا مباركًا علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم".





وأضاف شعراوى فى برقيته للرئيس بمناسبة عيد الأضحى المبارك: واذ ننتهز هذه المناسبة الدينية الكريمة لنشكر بكل الفخر والإعزاز والتقدير عطاؤكم المتواصل وجهودكم المبذولة لتنعم مصر بالأمن والاستقرار وأن تتحقق أهدافها في التنمية والرخاء علي طريق الحق والسلام.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لنصرنا الحبيبة".





كما بعث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.