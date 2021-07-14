ما هي الأمراض التي تُعالج بمشتقات البلازما؟.. طبيبة توضح (فيديو)

قال الدكتورة عزة عبدالجواد، أستاذ أمراض الدم، إن منظمة الصحة العالمية وضعت البلازما ومشتقاتها ضمن قائمة الأدوية اللازم توافرها في أي دولة، لافتة إلى أن جميع الدول بما فيها الدول المتقدمة تعمل على ضمان توفير احتياجاتها من البلازما ومشتقاتها.





وأضافت "عزة عبد الجواد"، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن مشتقات البلازما تدخل في علاج كثير من الامراض، والدول المتقدمة التي تنتجها تحتاج إليها لمواطنيها، وتقوم بتصدير الفائض، وعدم وجود اكتفاء ذاتي منها قد يكون لدينا التكلفة المادية لكننا لا نستطيع شراءها.



