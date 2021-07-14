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ما هي الأمراض التي تُعالج بمشتقات البلازما؟.. طبيبة توضح (فيديو)

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتورة عزة عبدالجواد، أستاذ أمراض الدم، إن منظمة الصحة العالمية وضعت البلازما ومشتقاتها ضمن قائمة الأدوية اللازم توافرها في أي دولة، لافتة إلى أن جميع الدول بما فيها الدول المتقدمة تعمل على ضمان توفير احتياجاتها من البلازما ومشتقاتها.

وأضافت "عزة عبد الجواد"، خلال حوارها مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن مشتقات البلازما تدخل في علاج كثير من الامراض، والدول المتقدمة التي تنتجها تحتاج إليها لمواطنيها، وتقوم بتصدير الفائض، وعدم وجود اكتفاء ذاتي منها قد يكون لدينا التكلفة المادية لكننا لا نستطيع شراءها.

وتابع أستاذ أمراض الدم، أن الهدف الرئيسي لمبادرة تصنيع مشتقات الدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما ومشتقاتها، مشيرة إلى أن البلازما تمثل 55% من مكونات الدم وبها بروتينات وزلال إنساني هام للحفاظ على سلامة الدورة الدموية، وغلوبيولين له دور قوي في المناعة، وفيبرينوجين هام جدًا للتجلط، وبها جلوكوز وأملاح، موضحة أن مشتقات البلازما هامة لعلاج مصابي الحوادث، ومرضى النزيف، ومرضى مشاكل الدورة الدموية، ومرضي سيولة الدم الغير معلوم سببها.

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