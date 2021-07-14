الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

رفض مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب، العرض المقدم من نادي سامبدوريا الإيطالي للحصول على توقيع محمد شريف مهاجم الفريق.





ووفقا لما أكدته بعض المصادر، أن قيمة العرض المقدم لم تتجاوز مبلغ ال3 ملايين دولار، في حين يرى جهاز الكرة أن قيمة اللاعب تتخطى المبلغ المعروض للحصول على خدماته.





كما أوضحت المصادر أنه في الوقت ذاته يتمسك محمد شريف بالبقاء في صفوف القلعة الحمراء، رافضاً الاحتراف في أوروبا على الاقل في الموسم الجديد.





وكان محمد شريف قد تلقى أيضا عرضا من صفوف جالاتا سراى التركى بنفس القيمة المالية، ولكن قرر رفض فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء بالوقت الحالى.



