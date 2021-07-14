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بدء تصوير فيلم "زومبي" لعلي ربيع وكريم عفيفي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يبدأ اليوم الأربعاء صناع فيلم فيلم "زومبي" تصوير أولى مشاهد العمل، وهو بطولة علي ربيع وكريم عفيفي، أشرف عبد الباقي، علي ربيع، شيماء سيف، ومن تأليف أمين جمال. 



وفي سياق آخر، انتهى الفنان كريم عفيفى مؤخراً من تصوير مشاهده في فيلم "المحكمة "، وهو بطولة فتحي عبد الوهاب، غادة عادل، نجلاء بدر، صلاح عبد الله، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

والجدير بالذكر أن كريم عفيفي تعاقد يشارك حالياً في بطولة فيلم "السخنة" مع الفنان محمد أنور، وعو من تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدي، ومن إنتاج أحمد السبكي. 

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