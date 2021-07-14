عاجل.. نقل الرئيس البرازيلي إلى المستشفى

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأربعاء، بنقل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، إلى مستشفى عسكري بعد معاناته من آلام في البطن.



وفي وقت سابق، وافقت المحكمة العليا البرازيلية على استجواب مكتب المدعي العام الأعلى رئيس البلاد جايير بولسونارو، بتهمة "التقصير في أداء مهام منصبه". ووفقا لنسخة من قرار المحكمة فإن بولسونارو الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، سيحاكم في قضية شراء لقاح هندي مضاد لكوفيد-19. وأضافت وكالة "رويترز" أنه متورط في مخالفات تتعلق بعقد قيمته 1.6 مليار ريال برازيلي (316 مليون دولار) تم توقيعه في فبراير مقابل 20 مليون جرعة مع وسيط برازيلي لشركة بهارات بيوتك لصناعة اللقاح.

