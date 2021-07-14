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عاجل.. دعوى قضائية لحجب لعبة شهيرة جدا بين الشباب

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أقام أشرف فرحات المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادًا على هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.

حملت الدعوى رقم ٥٩١٣٦ لسنة ٧٥ قضائية شق عاجل ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بصفته.

وأكدت الدعوى، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة.

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لعبه فورتنايت دعوى حوادث الكعبه

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