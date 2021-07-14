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كارتيرون يرفض رحيل مهاجم الزمالك

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، فكرة التخلي عن خدمات يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض أخبر مسؤولي القلعة البيضاء برفضه النهائي لرحيل أوباما لنادي الحزم السعودي في الموسم المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد تقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات يوسف إبراهيم بن لمدة موسم على سبيل الاعارة مقابل مليون دولار.

و تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك باستمرار أوباما في الموسم المقبل، لحاجته الفنية إلى اللاعب.

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