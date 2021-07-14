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تعرف على موعد مباراة ليفربول الأولى في البريميرليج

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد، ويصطدم فريق توتنهام بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي في اليوم ذاته، فيما يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي، وتشيلسي أمام كريستال بالاس.

ليفربول سيبدأ مشواره في مسابقة الدوري بلقاء الصاعد حديثًا إلى البريميرليج نورويتش سيتي خارج قواعده، ثم يستقبل بيرنلي على ملعب آنفيلد، وبعد ذلك تشيلسي.

وجاءت مواعيد اولى مباريات ليفربول في الدوري على النحو التالي:
(السبت 14 أغسطس) 6:30 القاهرة- نورويتش سيتي × ليفربول.
(السبت 21 أغسطس) 1:30 القاهرة- ليفربول × بيرنلي.
(السبت 28 أغسطس) 6:30 القاهرة- ليفربول × تشيلسي

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.


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