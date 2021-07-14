Advertisements

الصحة السعودية: تسجيل 1226 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:55 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
الفجر السعودي
Advertisements

سجلت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 1226إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.                                


وقد كشفت وزارة الصحة السعودية، عن تجاوز عدد الجرعات المعطاة للقاح فايروس كورونا، 5 ملايين جرعة حتى الآن قدمت عبر 587 مركزا للقاح في المناطق كافة، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومشددةً في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.


وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة وتعافي (489) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6368)؛ منها (836) حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى (393.377) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (380.305) حالات.

 

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ ساعة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ أقل من ساعتين

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ ساعتين و 49 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس