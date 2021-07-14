تعرف على موعد مباراة توتنهام الأولى في البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.





ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد.





وفي أولى الاختبارات الصعبة التي تواجه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدرب الجديد لتوتنهام، يصطدم الفريق بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي، في ال14 أغسطس المقبل على ملعب توتنهام هوتسبير.





وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب النسخة الماضيه، بعدما أنهى مشواره في المسابقه متصدراً للترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر يونايتد.





جدير بالذكر أن توتنهام أنهى الموسم الماضى في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62نقطة.



