Advertisements

تعرف على موعد مباراة توتنهام الأولى في البريميرليج

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد.

وفي أولى الاختبارات الصعبة التي تواجه البرتغالي نونو إسبريتو سانتو المدرب الجديد لتوتنهام، يصطدم الفريق بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي، في ال14 أغسطس المقبل على ملعب توتنهام هوتسبير.

وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب النسخة الماضيه، بعدما أنهى مشواره في المسابقه متصدراً للترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن توتنهام أنهى الموسم الماضى في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 62نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 33 دقيقة

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 9 ساعات

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 17 ساعة

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس