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بيراميدز يحسم أولى صفقاته للموسم الجديد

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حسم نادي بيراميدز أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم، للعودة للمستوى المعهود للفريق السماوي بعد ظهوره بمستوى متراجع للغاية خلال الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز نجح في إنهاء عملية انضمام عبد الله مجدي جناح فريق مصر المقاصة خلال الميركاتو الصيفي المقبل مقابل 3.5 مليون جنيه.

وحسم نادي بيراميدز صفقة عبد الله مجدي بعد مفاوضات مع الفريق الفيومي، في ظل رغبة عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب، كان على رأسها نادي الاتحاد السكندري.

وجاء قرار مسئولي بيراميدز بالتعاقد مع عبد الله مجدي بعد موافقة اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على ضم اللاعب، حيث أبدى أعجابه الشديد بامكانيات اللاعب.

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