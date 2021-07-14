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البورصة تربح 9.2 مليار جنيه .. ومؤشرها الرئيسي يقفز 1.6% بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 02:55 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات وسيطة الأداء الإيجابى في ختام الجلسة ، بدعم مشتريات مؤسسية من كافة الجنسيات على التجارى الدولى و قياديات الرئيسي  .


وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 678.003 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء، مقابل توجه العرب والأجانب نحو البيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.63%، ليغلق عند مستوى 10602 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13044 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4116 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2422 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 3379 نقطة.
 

وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 501 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية ، وتم التداول على 207 سهم، ارتفع منهم نحو 114 سهم، وانخفض نحو 43 سهم، ولم تتغير مستويات 36 سهم.

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