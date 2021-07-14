موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

يترقب عشاق كرة القدم كلاسيكو الأرض الذي سيجمع بين قُطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، في الليجا موسم 2021،2022.





وستنطلق أولى جولات الدوري الإسباني الممتاز، يوم 15 أغسطس المقبل، بعدة مباريات نارية.





ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في يوم 24 أكتوبر 2021، على ملعب الكامب نو، ضمن مُنافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.





فيما ستقام المباراة الثانية يوم 20 مارس 2022، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.





يذكر أن الفريقان تواجها في 182 مباراة في الدوري الإسباني، حقق ريال مدريد الفوز في 75 مباراة، فيما فاز برشلونة في 72 لقاء، مقابل 35 تعادل.