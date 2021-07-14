هيثم الحاج علي: معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد الأول في العالم الذي تخطى رواده حاجز المليون زائر منذ جائحة كورونا



يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام الدورة 52 منه تحت عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ويستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية ويشهد المعرض هذا العام اطلاق مبادرة ثقافتك كتابك التى يخصص لها ركنا خاصا وتتراوح اسعار الكتب فيها ما بين 1إلى 20 جنية بحد اقصى إلى جانب اطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التى تحتويها إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض عليها من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D .

شهد اليوم الثالث عشر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 التى تقام تحت عنوان "في القراءة حياة" زيارة 88 الف مواطن لقاعات المعرض، وبذلك يصل اجمالي عدد الزوار الفعلي للمعرض منذ افتتاحه ليتخطي مجموع رواده حتى اليوم الثالث عشر حاجز المليون زائر ، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اقرتها الدولة المصرية للوقاية من اخطار فيروس كورونا.أكد الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد الأول في العالم منذ جائحة كورونا الذي تخطى مجموع رواده حاجز المليون زائر، وهو تميز يعكس مدى قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على مجابهة أية تحديات تطرأ على ساحتها، مضيفاً بأن هذه الارقام في ظل تحديات كورونا تمثل معدلات متميزة للإقبال الجماهيري، متوقعاً زيادتها المطردة إبان المدة المتبقية من أيام المعرض حتى نهاية الاسبوع الجاري، كما يعكس ذلك تميزاً للوعي المجتمعي لرواد المعرض ورغبتهم الجادة في تلقي المعرفة، في ظل مانشهده من تحديات .