"إنتاج مشترك لمسلسل إذاعي درامي".. تعاون إعلامي بين مصر والعراق

استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صباح علال زاير نائب مدير عام شبكة الإعلام العراقي والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي، وذلك بما يحقق مردودًا إيجابية على الجانب المهني والاقتصادي معًا.





و أكد "زين" ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل مع الجانب العراقي، وذلك لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجي، والتدريب والإنتاج المشترك.





كما اقترح "زين" خلال اللقاء عمل إنتاج مشترك لمسلسل إذاعي درامي، خاصة وأن هناك تجربة انتاج ناجحة مع الجانب العراقي في برنامج بيت للكل، الذي حظي بإعجاب ومتابعة الملايين في الوطن العربي.





كما تطابقت وجهات نظر الجانبان في ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية، والتنسيق المتواصل بينهما؛ للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.



