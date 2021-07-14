Advertisements

"إنتاج مشترك لمسلسل إذاعي درامي".. تعاون إعلامي بين مصر والعراق

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements
استقبل اليوم، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، صباح علال زاير نائب مدير عام شبكة الإعلام العراقي والوفد المرافق له؛ حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعه بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي، وذلك بما يحقق مردودًا إيجابية على الجانب المهني والاقتصادي معًا.

و أكد "زين" ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل مع الجانب العراقي، وذلك لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجي، والتدريب والإنتاج المشترك.

كما اقترح "زين" خلال اللقاء عمل إنتاج مشترك لمسلسل إذاعي درامي، خاصة وأن هناك تجربة انتاج ناجحة مع الجانب العراقي في برنامج بيت للكل، الذي حظي بإعجاب ومتابعة الملايين في الوطن العربي.

كما تطابقت وجهات نظر الجانبان في ضرورة تفعيل أدواتنا الإعلامية، والتنسيق المتواصل بينهما؛ للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

كما ناقش الجانبان بروتوكول تعاون لتنشيط الدورات التدريبية، لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية بين البلدين الشقيقين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر ماسبيرو الوطنية للإعلام الفجر العراق

أخبار تهمك

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ ساعة

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 3 ساعات

تصل لـ٢٠ ألف جنيه..تعرف علي سعر التذاكر الخيالية لحفل روبي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تعاون إعلامي بين مصر وجامبيا

تعاون جديد بين 'الوطنية للإعلام' والمجموعة الصينية

تعاون بين 'الوطنية للإعلام' ومركز الاتصال الوطني البحريني

تعاون مشترك بين "الوطنية للإعلام" ووزارة إعلام فلسطين

تعاون بين 'الوطنية للإعلام' وأكبر مؤسسة إعلامية رسمية في الصين

رئيس "الوطنية للإعلام" يستقبل سفير كازاخستان بالقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس