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نبيل الحلفاوي عن امتحانات الثانوية العامة: من غير المنطقي أن تضع كل الأسئلة سهلة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علق الفنان نبيل الحلفاوي على امتحانات الثانوية العامة التي تقام الآن، مشيرًا إلى أن الامتحانات يتم وضعها للتمييز بين مستويات الطلبة، وتحديد من يستحق أن ينتقل للمرحلة أعلى ومن يحتاج إلى الإعادة. 

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الامتحانات لها وظيفتان، الأولى لتحديد ما إذا كان الطالب يستحق الانتقال للأعلى، أم هو بحاجة للإعادة، الثانية هي التمييز بين مستويات الطلبة"

وتابع: "ولذا من غير المنطقي أن تضع كل الأسئلة سهلة بالنسبة لكل الطلبة، بل يجب أن تتباين مستوياتها، للتمييز بين الممتاز والجيد والمقبول والضعيف".

وحرص الفنان نبيل الحلفاوي على إحياء الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أهمية هذا اليوم في تاريخ مصر، ومقدرة شعبها على استعادة هويته، مشيدًا بدور حركة تمرد.

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