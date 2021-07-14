التخصصات وميعاد التقديم.. خريطة القبول في كلية الشرطة (حاجات لازم تعرفها)

تزامنًا مع امتحانات الثانوية العامة، يترقب خريجو الجامعات والحاصلون على الثانوية العامة الإعلان الخاص لقبول دفعة جديدة بإكاديمية الشرطة، لتحقيق حلم الزي الأبيض وخدمة الوطن، وأسدلت إكاديمة الشرطة برئاسة اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، الستار عن إعلانها لقبول دفعة جديدة، حيث عقدت إكاديمية الشرطة، صباح اليوم، مؤتمر صحفي للإعلان عن قبول دفعةجديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة 2021، سواء من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو من الحاصلين على المؤهلات الجامعية في التخصصات المختلفة.



"طلاب الثانوية العامة وموعد التقديم"



وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية علي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية، ويكون مواعيد الالتحاق بالنسبة للثانوية العامة من ١٢ أغسطس حتى 6 سبتمبر 2021، إما الحاصلين عليها العام في الماضى سيكون موعد التقديم بدءًا من 20 يوليو حتى يوم الخميس 12 أغسطس، ويكون التقديم عبر الآنترنت".



وأوضحت إكاديمية الشرطة أن الحد الأدنى لقبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة والازهرية بمجموع ٦٥ ٪؜ لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠.



"الضباط المتخصصين"



كشف اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، عن التخصصات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين2021 ، وأوضح أن التخصصات المطلوبة هي:



أولا: كلية الطب البشرى



قبول الحاصلين علي مؤهل بدرجة دكتوراه وماجستير بكافة التخصصات: معمل باثولوجي، سمعيات، رعاية مركزة أطفال، أمراض دم، قلب وأوعية دموية، باطنة، صدر، تحاليل، عظام، أورام، نفسية وعصبيه، أنف وأذن، كلي، جلدية وتناسيلة، رمد، إشاعة، من الذكور والأناث.



إما عن التخصصات المطلوب بها ذكور فقط من حاملي الدكتوراه والماجستير كالتالي: جراحة قلب وصدر، جراحة عظام، جراحة مسالك، جراحة أورام، جراحة أطفال، جراحة تجميل، جراحة قلب أطفال، تخدير، مخ وأعصاب، جراحة عامة، قلب ورعاية مركزة، جراحة قلب وأوعية دموية.

إما عن حاملي البكالوريوس، قبول الذكور فقط

وكلية التمريض من الإناث والذكور، حاسبات إتصالات وإلكترونيات، ميكانيكا قوي، كهربا قوي، ميكانيكا سيارات، ميكانيكا إنتاج، هندسة طبية، مدني، عمارة، هندسة بحرية قبول الذكور فقط.



و من حاملي الماجستير والدكتوراه، إناث فقط، تخصصات:رعاية مركزة ومعمل.



وكذلك تخصصات العلوم الطبية المساعدة، علاج طبيعى، طب أسنان، صيدلية، اقتصاد وعلوم سياسية، فنون تطبيقية، فنون جميلة، آداب، علوم، تجارة، العام، السن.



موعد التقديم والحد الأدني للقبول"



حددت الأكاديمية مواعيد الالتحاق بالنسبة الحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق ذكور واناث _ بكالوريس التربية الرياضية اناث العام السابق 2020، والتي تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، واليوم الخميس 19 أغسطس 2021 ولمدة 20 يوما من خلال مكتب تنسيق كلية الشرطة، بحد ادنى تقدير "مقبول" لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠.



وأوضح مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد إبراهيم بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس فى الحقوق البكالوريوس التربية الرياضية العام الحالى 2021 يكون التقديم اعتبارا من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر ولمدة28 يوميا من خلال مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة.



"شروط القبول"

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الالتحاق بإكاديمة الشرطة، وكشفت اللواء دكتور احمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، شــــــروط الالتحـــــاق بكلية الشرطة 2021 من خريجى الثانوية العامة والثانوية الأزهرية أو ما يعادلهما، وخريجي الجامعات من التخصصات المطلوبة، كالتالي:



1_أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.



2_أن يكون محمود السيرة حسن السُمعة.



3_ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يُماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.



4_ ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي.



5_ أن يكون مُستوفيًا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن،



6_إلا يكون متزوجا أثناء الالتحاق بكلية الشرطة



7_اجتياز الاختبارات المقررة.

