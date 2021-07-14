Advertisements

عاجل بشأن تنسيق 2021 واستثناء للتقسيم الجغرافي

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرار رقم 2230 لسنة 2021 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.

ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع ال ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب

كما نص القرار على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ( فرنسي ) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض کلیات الجامعات المصرية ( طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي الدرجات اللغات الثلاثة عن 65 ٪ ) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تنسيق بوابة الفجر الفجر التعليم العالي

أخبار تهمك

عاجل.. 11 قرارا جديدا من رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ يوم

الأهلي يرد على عرض سامبدوريا لبيع محمد شريف

منذ ساعة و 25 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج

منذ حوالي 9 ساعات

تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 35 دقيقة

هام من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن الموظفين

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

منذ ساعتين

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

مستشار الرئيس يكشف سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالب من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

إعلامي إثيوبي يكشف مفاجأة: 80% من شعبنا يعارض السد (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

عاجل من المحكمة بشأن رجل الأعمال حسن راتب

01:46 م

عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك

03:10 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن استكشاف البترول

01:52 م

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس