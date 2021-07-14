عاجل بشأن تنسيق 2021 واستثناء للتقسيم الجغرافي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، قرار رقم 2230 لسنة 2021 بشأن قواعد القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية.



ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع ال ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب



كما نص القرار على قبول الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية لغات ( فرنسي ) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بشعب اللغة الفرنسية ببعض کلیات الجامعات المصرية ( طبقا للحد الأدنى لهذه الكليات وبشرط ألا يقل المجموع الكلي الدرجات اللغات الثلاثة عن 65 ٪ ) ووفقا للأعداد والكليات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات بناء على موافقة الجامعة والكلية المعنية.