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الدولار يسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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لامس الدولار اليوم أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وذروة أسبوع أمام الين، بعد أن حفز ارتفاع التضخم الأمريكي الرهانات على تشديد أسرع للسياسة النقدية عما أشار إليه مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي حتى الآن.

وقفز الدولار النيوزيلندي أكثر من واحد في المائة إلى 70.235 سنت أمريكي بعد أن قال بنك الاحتياطي النيوزيلندي اليوم إنه سيوقف برنامج شراء الأصول واسع النطاق، مما يمهد الطريق أمام رفع أسعار الفائدة هذا العام.

ومقابل اليورو، صعدت العملة الأمريكية إلى 1.17720 دولار عند أعلى مستوى منذ الخامس من أبريل لليوم اثاني على التوالي، ثم تراجعت 0.1 في المائة إلى 1.17860 دولار مقابل العملة الموحدة.

كما ارتفع الدولار إلى 110.70 ين ياباني للمرة الأولى منذ السابع من يوليو، قبل أن يتراجع 0.1 في المائة إلى 110.50.

وراتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، 0.1 في المائة إلى 92.705 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 92.832، أقل بقليل من مستوى 92.844 الذي بلغه الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ الخامس من أبريل.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 13 عاما في يونيو وسط قيود العرض واستمرار ارتفاع تكاليف الخدمات المتعلقة بالسفر من مستوياتها المتدنية أثناء الجائحة.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى كلمة رئيس الاحتياطي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثا عن أي مؤشرات عن توقيت تقليص التحفيز ورفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، صعد الدولار الكندي 0.1 في المائة أمام نظيره الأمريكي إلى 1.2503 دولار كندي ولا يزال قريبا من أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.2590 دولار كندي الذي سجله الأسبوع الماضي، بعد أن سجل أكبر انخفاض أسبوعي أمس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المائة إلى 74.60 سنت أمريكي، محققا مكاسب بفعل ارتفاع نظيره النيوزيلندي.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.38245 دولار ليعوض بعض خسائر أمس حينما تراجع 0.5 في المائة.

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