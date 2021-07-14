وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الأربعاء ، حالتي وفاة، و86 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و99 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 98.4%، ونسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات (وفا).





وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، وجود 6 مصابين بغرف العناية المكثفة.