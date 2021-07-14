مجازاة مسئولين بوحدة محلية في حادث سيارة نقل قمامة بالقليوبية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام ٥ من مسئولي إحدي الوحدة المحلية بالقليوبية، في قضية حادث سير سيارة وقع تابع للوحدة أثناء قيامها بتجميع القمامة ونقلها لمنطقة أبو زعبل ولم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية.



وتضمن الحكم مجازاة ه.أ مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية، وم.م مسئول المخازن بالوحدة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما، فيما برأت المحكمة باقي المحالين من التهم المنسوبة لهم، وهم سكرتير الوحدة المحلية، رئيس الوحدة المحلية، رئيس مجلس المدينة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ميتسوبيشى قلاب حمولة 12 م بتحرير مذكرة وعرضها على السيد رئيس مجلس المدينة وقت وقوع الحادث عام ٢٠١٨ بالمخالفة للتعليمات، كما سلم عهدة السيارة محل الواقعة الى سائق رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومىلضمانات أرباب العهد.



ونُسب للثانية، قعدت عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، وقعدت الثالثة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة، لدى قيامه بتجميع القمامة ونقلها الى المرفق الصحى بأبو زعبل، وسلم الرابع عهدت السيارة الي السائق رغم انه متعاقد بعقد يومى، فيما قام الخامس بإعطاء أمر الى المختصين بالوحدة المحلية بناى بقطر السيارة التابعة للوحدة المحلية دون إتخاذ اللازم حيال الحادث.

