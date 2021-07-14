عاجل.. بيراميدز يستهدف ضم نجم الزمالك





شهدت الساعات الماضية وجود تحرك من فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز من أجل الحصول على خدمات واحد من لاعبي نادي الزماكل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادم.





وقال مصدر خاص داخل نادي بيراميدز في تصريح خاص " للفجر الرياضي " أن الفريق يسعى للحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى القلعة البيضاء.





في الوقت الذي اضاف فيه المصدر أن اللجنة المسؤولة عن إدارة نادي الزمالك وافقت على بيع اللاعب خاصةً بسبب قيمة عقده المرتفعة للغاية.





في الوقت الذي إستقر فيه كارتيرون على خوض غمار الموسم القادم بالثنائي محمد أبو جبل ومحمود جنش مع تصعيد الحارس أحمد نادر السيد.