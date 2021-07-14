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أمن الإسماعيلية يضبط 3 بائعين أوقفوا قطار الزقازيق بسبب مشاجرة

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على ثلاثة بائعين متجولين داخل قطار "الإسماعيلية - الزقازيق"، وذلك بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر بمحطة التل الكبير.

وكانت البداية عندما نشبت مشادة كلامية بين الثلاثة بائعين جائلين داخل أحد عربات الركاب، بسبب قدوم أحدهم البيع في منطقة الأخر، وتطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله.

وعلى الفور قام مسئولي محطة قطار التل الكبير بإبلاغ سائق القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم إبلاغ الأجهزة الامنية بمركز شرطة التل الكبير والتي تمكنت من القبض على المتهمين، وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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