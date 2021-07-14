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"المحامين": طباعة 20 ألف نسخة جديدة من مجلة المحاماة لتوزيعها على الفرعيات

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلن محمد راضي مسعود غضو مجلس نقابة المحامين – مقرر لجنة الفكر القانوني، أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وافق على طباعة عدد عشرين ألف نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة عام 2021، وذلك لتوزيعها على النقابات الفرعية.

وكانت نقابة المحامين قد وزعت في وقت سابق 60 ألف نسخة من المجلة على النقابات الفرعية لتوزيعها على أعضاء جمعياتها العمومية.

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