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عاجل.. السيسي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:18 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا على ما تتميز به العلاقات المصرية الكويتية من خصوصية، وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية، مع الإعراب في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت.

من جانبه؛ نقل مرزوق الغانم إلى الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر، ومثمنًا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهماتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي، مع الإعراب عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى البرلماني، كما أشار مرزوق الغانم، إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لاسيما على المستوي البرلماني، فضلًا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيرًا سيادته إلى أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك الحثيث بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة، وذلك على خلفية ما تزخر به الدول العربية من طاقات وقدرات ضخمة.

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مصر مرزوق الغانم الكويت السيسي

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