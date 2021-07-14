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قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى ديراموس

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ اسماء نجاتى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الاسرة، نفذت قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بقرى، (تانوف، ودلجا، والبدرمان)، بمركز دير مواس، خلال الفترة من 6 وحتى 8 من يوليو، وذلك في إطار اتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، حيث أسفرت القافلة، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية لـ 690 سيدة.

أكد الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن تلك القوافل تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، كحق مكفول لجميع المواطنين، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع وزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة.

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة أنه تم صرف وسائل تنظيم الاسرة المختلفة لـ 690 سيدة، منهم 482 جدد و208 مترددة، كما تم توقيع الكشف على 326 حالة أطفال، وتم عمل توعية عن تنظيم الاسرة والصحة الانجابية وفيروس كورونا وسرطان الثدي.

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