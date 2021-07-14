تأكد غياب ثنائي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة تمثلت في غياب إثنين من أبرز نجوم الفريق عن المواجهة المرتقبة ضد فريق نادي كايزر تشيفز المقرر لها السابت القادم.





وإنضم الثنائي أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر لمعسكر منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد إلى مغادرة مصر متوجهاً إلى اليابان من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.





ويعني ذلك أن الأهلي سيكون منقوصًا من خدمات الثنائي في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب إستاد مركب محمد الخامس في العاصمة المغربية.





يُذكر أن المواجهة النهائية تنطلق بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.